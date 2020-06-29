Спасатели предупредили украинцев о подъеме уровня воды в реках

После масштабных наводнений на западе Украины, сегодня, 29 июня, в некоторых регионах Украины ожидается подъем уровней воды в реках. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что подъем воды ожидается и 30 июня.

"29-30 июня в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегание паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затопление поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с. Яськи и г. Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по мере развития синоптической ситуации, будут уточняться гидрологические прогнозы.

Как сообщали Українські Новини, 27 июня 8 населенных пунктов Ивано-Франковской области оставались обесточенными из-за непогоды.

Тем временем непогода в западных регионах уничтожила 120 мостов.

Также Кабмин выделил 672 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды в Западных областях.