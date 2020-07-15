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15 липня 2020, середа, 11:38 30
Суспільство 2020-07-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
У Волинській області може дуже піднятися вода в двох річках: очікують паводки

У Волинській області може дуже піднятися вода в двох річках: очікують паводки

Ольга Фандорина
Паводок, Прип'ять, підняття рівня води
Річка Прип'ять. Фото: Вікіпедія
Річка Прип'ять. Фото: Вікіпедія

З п'ятниці по неділю, 15-17 липня, у річках Прип'ять та Стохід відбудеться підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1-3 см. Це може призвести до затоплення сільськогосподарських угідь та присадибних ділянок у двох районах Волинської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На річці Прип'ять у створі поста Річиця і на річці Стохід у створі поста Любешів буде відбуватися подальше перевищення позначки затоплення сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок в окремих прирічкових населених пунктах Ратнівського i Любешівського районів.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні шквали до 22 м/с, град і зливи. Рятувальники попередили про штормову погоду.

4 липня внаслідок негоди без електрики залишилися жителі 21 населеного пункту.

Поки ж Кабінет Міністрів встановив виплату власникам зруйнованих внаслідок повені житлових будинків в розмірі 300 тис. гривень на сім'ю, сім'ям загиблих - 200 тис. гривень.

Раніше рятувальники попередили українців про підйом рівня води в річках.

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