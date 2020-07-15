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15 июля 2020, среда, 10:46 59
Финансы 2020-07-15T10:47:06+03:00
Українські Новини
Рубль просел после после небольшого роста. Курс российской нацвалюты на среду

Рубль просел после после небольшого роста. Курс российской нацвалюты на среду

Елена Новикова
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Курс рубля в киевских обменниках 15 июля. Фото: pixabay
Курс рубля в киевских обменниках 15 июля. Фото: pixabay

В среду, 15 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 14 июля, понизился на 3 копейки и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 2 копейки по сравнению со вторником и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменних пунктах киевских банках по состоянию на 15 июля:

10 российских рублей Покупка Продажа
Средний 3,32 3,92
Максимальный 3,76 5,00
Минимальный 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, 

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