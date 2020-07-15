Рубль просел после после небольшого роста. Курс российской нацвалюты на среду

В среду, 15 июля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 14 июля, понизился на 3 копейки и составляет 3,32 гривны за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Средний курс продажи в среду вырос на 2 копейки по сравнению со вторником и составляет 3,92 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменних пунктах киевских банках по состоянию на 15 июля: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,32 3,92 Максимальный 3,76 5,00 Минимальный 2,30 3,78 Как сообщали Українські Новини,