Сегодня состоится ВНО по географии. Какие условия тестирования для абитуриентов

После того, как 13 июля абитуриенты сдали тестирование по биологии, сегодня состоится ВНО по географии, на которое зарегистрировались более 130 тысяч человек. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

На ВНО по географии зарегистрировались 130 939 человек, для которых созданы 8938 аудиторий в 554 пунктах тестирования. Абитуриентам нужен решить 54 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 90 баллов.

"Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО", – говорится в сообщении.

Войти в пункт тестирования абитуриенты могут при наличии следующих документов:

оригинал сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

"В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія" абитуриент не будет допущен до пункта проведения ВНО", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время прохождения теста абитуриентам запрещается иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации. Также печатные и рукописные материалы.

Ранее Українські Новини сообщали, результаты Внешнего независимого оценивания по биологии огласят до 25 июля.

Также 9 июля абитуриенты сдали тесты ВНО по истории Украины, на которое зарегистрировалось более 264 тысяч человек.