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07 июля 2020, вторник, 10:45 130
Политика 2020-07-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится ВНО по английскому языку. Когда ждать результаты

Сегодня состоится ВНО по английскому языку. Когда ждать результаты

Валерия Драгомирова
ВНО. Фото: umannews.city
ВНО. Фото: umannews.city

117,6 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку 7 июля, в то время, как на ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировались 370 тыс. человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"Для прохождения теста по английскому языку зарегистрировались 117 666 человек, для которых созданы 7 977 аудиторий в 492 пунктах тестирования", - говорится в нем.

Отмечается, что допуск участников к пунктам начался в 9:50 и продлится до 10:50.

Кроме этого, Центр оценивания качества образования отметил, что участие в тестировании по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли 2 277 человек, что составляет 81,2% от общего количества зарегистрированных.

1 участник ВНО не был допущен в пункт тестирования из-за обнаружения признаков острого респираторного заболевания.

Отмечается, что результаты теста будут известны до 29 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в западных областях 7 участников не смогли добраться до пункта сдачи ВНО


Кроме того, в Минобразования хотят отменить ВНО для заочников

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