Сегодня состоится ВНО по английскому языку. Когда ждать результаты

117,6 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО) по английскому языку 7 июля, в то время, как на ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировались 370 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования, передают Українськi Новини.

"Для прохождения теста по английскому языку зарегистрировались 117 666 человек, для которых созданы 7 977 аудиторий в 492 пунктах тестирования", - говорится в нем.

Отмечается, что допуск участников к пунктам начался в 9:50 и продлится до 10:50.

Кроме этого, Центр оценивания качества образования отметил, что участие в тестировании по испанскому, немецкому, французскому языкам приняли 2 277 человек, что составляет 81,2% от общего количества зарегистрированных.

1 участник ВНО не был допущен в пункт тестирования из-за обнаружения признаков острого респираторного заболевания.

Отмечается, что результаты теста будут известны до 29 июля.

Как сообщали Українськi Новини, в западных областях 7 участников не смогли добраться до пункта сдачи ВНО.



Кроме того, в Минобразования хотят отменить ВНО для заочников.