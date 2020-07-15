В МВФ подчеркнули, что сохранить независимость НБУ - в интересах Украины

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что независимость Национального банка Украины — одно из требований в рамках текущей программы МВФ. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Георгиева заявила, что обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским опасения по поводу давления, оказываемого на НБУ.

"Реформа НБУ и результаты, продемонстрированные им за последние пять лет — очевидный успех для Украины. Независимый центробанк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему — все это необходимо для инвестиций и роста", — сообщила Георгиева.

"Это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежглава МВФ.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой процесс отбора кандидатов на должность главы Национального банка.

Тем временем уволенного главу Нацбанка Смолия связывают с командой Гонтаревой, при которой он получил первое назначение в НБУ.

На следующий день после заявления об отставке Якова Смолия курс доллара стал выше 27 гривен, чего не было с момента паники из-за коронакризиса.