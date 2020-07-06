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06 июля 2020, понедельник, 20:16 588
Политика 2020-07-06T20:17:56+03:00
Українські Новини
Смолий перед отставкой встречался с Зеленским

Смолий перед отставкой встречался с Зеленским

Надежда Комендантова
НБУ, Яков Смолий, Владимир Зеленский, экс-глава НБУ, отставка Смолия
Смолий и Зеленский. Фото: twitter.com/YSmolii
Смолий и Зеленский. Фото: twitter.com/YSmolii

Бывший глава Национального банка Яков Смолий заявляет, что встречался с президентом Владимиром Зеленским перед тем, как решил подать в отставку из-за политического давления на него.

Об этом он рассказал в интервью lb.ua, опубликованном в понедельник, 6 июля.

"После заседания Национального совета реформ, 30 июня, у меня была встреча с президентом. Во время этого разговора я понял, что должен спросить у президента, должен ли я уволиться. Он ответил "да", - заявил Смолий.

При этом он говорил, что "из контекста понял, что должен уволиться".

"На этих встречах 30-го и 1-го мы не обсуждали никаких причин, критериев. Это был абсолютно спокойный разговор. Поймите правильно, не было со стороны президента такого, чтобы он сказал: пиши заявление, иди, ты мне надоел", - говорит экс-глава центробанка.

Также экс-глава Нацбанка сообщил, что президент советовался с ним по поводу преемника.

"Я не буду называть фамилий, хотя мы их обсуждали. Еще я посоветовал, чтобы он посмотрел на кого-то из моих заместителей. Президент пообещал, что пообщается, и обещание выполнил", - добавил Смолий.

Как сообщали Українські Новини, Рада уволила Смолия с поста главы НБУ

На следующий день после заявления об отставке Якова Смолия курс доллара стал выше 27 гривен, чего не было с момента паники из-за коронакризиса.

Тем временем, совет НБУ воздержался от переизбрания замглавы НБУ Чурия.

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