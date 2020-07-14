Зеленский обсудил с главой МВФ назначение главы НБУ

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой процесс отбора кандидатов на должность главы Национального банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, во вторник Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Георгиевой.

"Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора", - сказано в нем.

Зеленский заверил директора распорядителя в том, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру председателя НБУ.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - подчеркнул Президент.

Президент выразил убеждение, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, служить залогом макроэкономической и финансовой стабильности.

Он отметил, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски.

Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры остается профессионализм, честность и безупречная репутация.

Он подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ является важным приоритетом для Украины.

Тем временем уволенного главу Нацбанка Смолия связывают с командой Гонтаревой, при которой он получил первое назначение в НБУ.

На следующий день после заявления об отставке Якова Смолия курс доллара стал выше 27 гривен, чего не было с момента паники из-за коронакризиса.