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  • Использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат, – ученые
14 июля 2020, вторник, 11:34 352
Мир 2020-07-14T11:35:10+03:00
Українські Новини
Использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат, – ученые

Использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат, – ученые

Елизавета Кесельман
Исследование, лекарство от коронавируса, лечение коронавируса, Ремдесивир
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences заявила, что препарат ремдесивир при использовании для лечения коронавируса, показал еще больше результатов, и уменьшает риск смерти у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Fox News.

"В этом анализе прием ремдесивира был связан с ускорением выздоровления и снижением риска смертности на 62%",  говорится в обнародованном пресс-релизе компании.

Отмечается, что сравнительный анализ показал, что уровень смертности среди пациентов, которые принимали ремдесивир, составлял 7,6% на 14-й день болезни, по сравнению с 12,5% - среди пациентов, которые не принимали ремдесивир.

Анализ также показал, что 74,4% пациентов, которые получали ремдесивир, выздоровели за 2 недели в сравнении с 59% пациентов, которые получали только стандартную медицинскую помощь.

"Мы работаем над расширением нашего понимания всей пользы ремдесивира", сказал в своем заявлении главный медицинский директор Gilead Мердад Парс. 

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала Дексаметазон, как первый препарат, который помог снизить смертность от коронавируса. 

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