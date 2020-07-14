Использование ремдесивира для лечения коронавируса показало еще один положительный результат, – ученые

Американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences заявила, что препарат ремдесивир при использовании для лечения коронавируса, показал еще больше результатов, и уменьшает риск смерти у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Fox News.

"В этом анализе прием ремдесивира был связан с ускорением выздоровления и снижением риска смертности на 62%", – говорится в обнародованном пресс-релизе компании.

Отмечается, что сравнительный анализ показал, что уровень смертности среди пациентов, которые принимали ремдесивир, составлял 7,6% на 14-й день болезни, по сравнению с 12,5% - среди пациентов, которые не принимали ремдесивир.

Анализ также показал, что 74,4% пациентов, которые получали ремдесивир, выздоровели за 2 недели в сравнении с 59% пациентов, которые получали только стандартную медицинскую помощь.

"Мы работаем над расширением нашего понимания всей пользы ремдесивира", – сказал в своем заявлении главный медицинский директор Gilead Мердад Парс.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ назвала Дексаметазон, как первый препарат, который помог снизить смертность от коронавируса.