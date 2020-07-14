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14 июля 2020, вторник, 09:50 92
Общество 2020-07-14T09:50:41+03:00
Українські Новини
После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти

После трехдневного падения заболеваемость коронавирусом начала расти

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото. Pixabay
Коронавирус. Фото. Pixabay

13 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 638 до 54 771, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 412 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 4,2%, количество новых летальных случаев снизилось на 6,7%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 14 июля в Украине зарегистрировано 54 771 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 412 летальных, 27 154 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 638 новых случаев, выздоровел 651 человек, умерли 14 человек.

Таким образом, 13 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал меньше, чем выздоровевших - 638 против 651.

Количество новых случаев заболевания 13 июля составило 1,2% от общего количества заболевших на 12 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 14 июля составило 26 205 человек, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (7 254), в Киеве (6 350) и Черновицкой области (5 184).

В Ривненской области зафиксировано 4 740 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 4 055 случаев, в Ивано-Франковской - 3 127, в Киевской - 3 090, в Волынской - 3 080, в Харьковской - 2 723, в Тернопольской - 2 276, в Одесской - 2 258, в Винницкой - 2 148, в Житомирской - 1 542, в Днепропетровской - 1 146 случаев.

909 случаев выявлено в Хмельницкой области, 765 случаев - в Донецкой, 755 случаев - в Черкасской, 674 случая - в Кировоградской, 622 случая - в Запорожской, 612 случаев - в Черниговской, 487 случаев - в Николаевской, 341 случай - в Сумской, 334 случая - в Полтавской, 205 случаев - в Херсонской и 95 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине 128-й день карантина.

Тем временем в Киеве снова начало увеличиваться количество новых случаев коронавируса.

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