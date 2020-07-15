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15 июля 2020, среда, 08:30 1051
Общество 2020-07-15T09:30:02+03:00
Українські Новини
До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено

До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено

Елена Новикова
Карантин, Продление карантина, карантин в Украине, отмена карантина, ослабление карантина, Смягчение карантина
Карантин в Украине. Фото: Pixabay
Карантин в Украине. Фото: Pixabay

Сегодня начался 126-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который по данным на 14 июля выявили у 54 771 человека.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 17 дней.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны.

Киев и 14 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 14 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня; по сравнению с 13 июля Харьковская область признана соответствующей критериям, Одесская область - не соответствующей.

Ранее карантин ослабили во Львове.

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