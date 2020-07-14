До конца недели Зеленский выберет главой НБУ "независимого технократа"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в телефонном разговоре директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру на пост председателя Национального банка. Об этом Зеленский написал в Twitter.

Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал краткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой процесс отбора кандидатов на должность главы Национального банка.

Тем временем уволенного главу Нацбанка Смолия связывают с командой Гонтаревой, при которой он получил первое назначение в НБУ.

На следующий день после заявления об отставке Якова Смолия курс доллара стал выше 27 гривен, чего не было с момента паники из-за коронакризиса.