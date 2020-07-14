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  • До конца недели Зеленский выберет главой НБУ "независимого технократа"
14 июля 2020, вторник, 23:14 63
Политика 2020-07-14T23:14:18+03:00
Українські Новини
До конца недели Зеленский выберет главой НБУ "независимого технократа"

До конца недели Зеленский выберет главой НБУ "независимого технократа"

Ольга Фандорина
НБУ, Национальный банк Украины, Владимир Зеленский, Глава НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в телефонном разговоре директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру на пост председателя Национального банка. Об этом Зеленский написал в Twitter.

Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал краткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора.

"Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой процесс отбора кандидатов на должность главы Национального банка. 

Тем временем уволенного главу Нацбанка Смолия связывают с командой Гонтаревой, при которой он получил первое назначение в НБУ. 

На следующий день после заявления об отставке Якова Смолия курс доллара стал выше 27 гривен, чего не было с момента паники из-за коронакризиса.

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