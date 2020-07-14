До кінця тижня Зеленський запропонує на голову НБУ "незалежного технократа"

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у телефонній розмові директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру на посаду голови Національного банку. Про це Зеленський написав у Twitter. Президент зазначив, що провів зустрічі з представниками комерційних і державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку, які йому запропонували представники банківського сектора. "Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку", — підкреслив Зеленський. Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою процес відбору кандидатів на посаду голови Національного банку. Тим часом звільненого голову Нацбанку Смолія пов'язують з командою Гонтаревої, при якій він отримав перше призначення в НБУ. На наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара перевалив за 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронакризу.