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14 липня 2020, вівторок, 23:14 5
Політика 2020-07-14T23:30:10+03:00
Українські Новини
До кінця тижня Зеленський запропонує на голову НБУ "незалежного технократа"

До кінця тижня Зеленський запропонує на голову НБУ "незалежного технократа"

Ольга Фандорина
НБУ, МВФ, Нацбанк, Президент України, Володимир Зеленський, Голова НБУ

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв у телефонній розмові директору-розпоряднику Міжнародного валютного фонду Крісталіні Георгієвій, що до кінця тижня запропонує Верховній Раді кандидатуру на посаду голови Національного банку. Про це Зеленський написав у Twitter.

Президент зазначив, що провів зустрічі з представниками комерційних і державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку, які йому запропонували представники банківського сектора.

"Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку", — підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою процес відбору кандидатів на посаду голови Національного банку.

Тим часом звільненого голову Нацбанку Смолія пов'язують з командою Гонтаревої, при якій він отримав перше призначення в НБУ.

На наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара перевалив за 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронакризу.

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