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14 июля 2020, вторник, 16:39 7
Финансы 2020-07-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
Курс гривны на среду: нацвалюта просела

Курс гривны на среду: нацвалюта просела

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на 15 июля
Официальный курс гривны на 15 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD, в то время, как в обменнх пункта киевски банков курс доллар и курс евро подскочили.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,0082
1 доллар США 27,1436
1 швейцарский франк 28,8854
10 иен 2,5276
10 российских рублей 3,8158
1 евро 30,8745

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Ранее сообщалось о том, что руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл

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