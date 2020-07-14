Курс гривны на среду: нацвалюта просела

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 июля, на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD, в то время, как в обменнх пункта киевски банков курс доллар и курс евро подскочили.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,0082 1 доллар США 27,1436 1 швейцарский франк 28,8854 10 иен 2,5276 10 российских рублей 3,8158 1 евро 30,8745

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Ранее сообщалось о том, что руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.