У Білорусі зняли з виборів головного опозиційного супротивника Лукашенка

Центральна виборча комісія Білорусі вирішила не реєструвати опозиційного кандидата Віктора Бабарико кандидатом у президенти, у той час, як Лукашенко зізнався, що наказав заарештувати свого опонента.

Про це пише білоруське видання Хартія 97.

Бізнесмен не зможе взяти участь у найближчих президентських виборах, які відбудуться 9 серпня.

На засіданні у вівторок голова ЦВК Лідія Єрмошина запропонувала не реєструвати кандидата всупереч тому, що в його декларації про доходи не було причин для нереєстрації.

Приводом послужив лист з Комітету держконтролю, згідно з яким Бабарико "керував злочинною групою, яка відмивала гроші", інше повідомляє білоруське видання Tut.by.

Пропозицію члена ЦВК підтримали одноголосно.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко вважає, що жінка в Білорусі не зможе прийти до влади. Також Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі.

Тим часом напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд.