Накануне выборов президента Беларуси Лукашенко отправил в отставку все правительство

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии выборов президента, которые назначены на 9 августа, отправил в отставку действующий состав правительства. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Отмечается, что утром, 3 июня, Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Сам же президент связывал отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

"Предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. Тем более сейчас проходим непростой этап экономической турбулентности и очень важно сохранить даже минимальную динамику", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 31 мая в Беларуси прошли массовые собрания активистов в преддверии грядущих выборов президента.

Европейский союз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы.

Кроме того, Лукашенко приглашал президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ.