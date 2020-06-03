подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Накануне выборов президента Беларуси Лукашенко отправил в отставку все правительство
03 июня 2020, среда, 19:44 14
Мир 2020-06-03T19:44:33+03:00
Українські Новини
Накануне выборов президента Беларуси Лукашенко отправил в отставку все правительство

Накануне выборов президента Беларуси Лукашенко отправил в отставку все правительство

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Отставка правительства, выборы президента Беларуси, Парламент Беларуси
Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лукашенко. Фото: president.gov.by

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии выборов президента, которые назначены на 9 августа, отправил в отставку действующий состав правительства.  Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Отмечается, что утром, 3 июня, Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Сам же президент связывал отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

"Предстоящая кадровая ротация в правительстве направлена на укрепление команды. Тем более сейчас проходим непростой этап экономической турбулентности и очень важно сохранить даже минимальную динамику", – говорится в сообщении. 

Как сообщали Українські Новини, 31 мая в Беларуси прошли массовые собрания активистов в преддверии грядущих выборов президента. 

 Европейский союз упростил получение визы для Беларуси, уменьшив список документов и стоимость краткосрочной визы.

Кроме того, Лукашенко приглашал президентов других стран принять участие в параде 9 мая, несмотря на предупреждения ВОЗ. 

Больше новостей о: Александр Лукашенко Беларусь Отставка правительства выборы президента Беларуси Парламент Беларуси

Кабмин разрешил с 5 июня сидеть в помещениях ресторанов, но с дистанцией 1,5 метра
Летальность от коронавируса в Украине выросла до 3%
Новости
Накануне выборов президента Беларуси Лукашенко отправил в отставку все правительство 19:44
"Платформа Бойко" требует отменить незаконную люстрацию 19:27
Член набсовета "Укрзализныци" Аудицкас получил 6,3 млн гривен гонорара от своей же компании в 2019 19:26
Америка намерена запретить самолетам китайский авиакомпаний летать в США 19:25
Испания может открыть границы для туристов уже в июне 19:02
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
МАУ изменит тарифы после возобновления полетов 07:30
Почему в украинских магазинах продают импортные овощи по "космическим" ценам, – эксперты 07:02
В Украине "запустились" пригородные электрички: сколько людей перевезли в 1 день лета 17:33
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий в июне 594,8 миллиона гривен 17:30 Инфографика
больше новостей
Сегодня вводится в обращение монета номиналом 10 гривен 07:00
Ткаченко превратил Одесскую киностудию в кладбище, - обращение "Гильдии кинематографистов Одессы" к Зеленскому 13:48
Внезапно умер украинский джазмен Руслан Егоров 12:24
Пусть сдохнут, – скандальный львовский телеведущий о жителях Донбасса и Крыма 06:22 Видео
В бюджете не предусмотрено денег для Совета реформ, куда назначили Саакашвили 07:07 Документ
больше новостей
С 5 июня Украина запускает внутренние авиаперелеты, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok