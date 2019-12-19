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19 декабря 2019, четверг, 22:10 83
Верховная Рада и партии 2019-12-19T22:30:01+02:00
Українські Новини
Рада снова направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса

Рада снова направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса

Анна Рудык
Игорный бизнес, Верховная Рада, Легализация игорного бизнеса
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховная Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.

За принятие в первом чтении законопроекта №2285-д проголосовали 213 депутатов, а на возврат документа в комитет на доработку – 243, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр будет осуществляться государственным коллегиальным органом, деятельность которого будет координироваться Кабмином.

К компетенции уполномоченного органа относятся лицензирование организаторов азартных игр, ведение соответствующих реестров, установление требований по сертификации соответствующего игорного оборудования, организация госконтроля за организацией и проведением азартных игр, проведение электронных аукционов лицензий в сфере азартных игр.

Законопроектом вводится система онлайн-мониторинга, что позволит осуществлять контроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игорного оборудования и программного обеспечения организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

Законопроектом устанавливается концепция единого оператора лотерей, которая применяется во многих странах Европейского союза.

Устанавливаются специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов.

Отмечается, что для размещения казино специальной игорной зоной устанавливаются территории отелей категории "пять звезд", а для размещения залов игровых автоматов специальной игорной зоной устанавливаются территории отелей категории от "трех" до "пяти" звезд.

Законопроектом комплексно урегулирована на современном уровне в соответствии с международной практикой система правоотношений, которые возникают в процессе осуществления деятельности в сфере азартных игр в Украине.

Количество лицензий для всех видов игорного бизнеса будет ограничено.

Как сообщали Українськi Новини, Визиров заявлял, что легализация игорного бизнеса принесет в госбюджет миллиарды гривен ежегодно.

Также сообщалось, что без лицензирования по международным стандартам, легализация азартных игр потеряет смысл.

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