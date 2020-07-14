"Выступает частное лицо, а огребает государство", – министр иностранных дел о Саакашвили

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сожалеет о том, что за заявления главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили перед Грузией должна отвечать Украина.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ситуация вызывает сожаление. Происходит следующее: есть гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина - Михаил Саакашвили. И каждое его заявление завершается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и высказывают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс в том, что частное лицо выступает, а государство за это, прошу прощения, "огребает", - сказал он.

Министр рассчитывает на стабилизацию украинско-грузинских отношений.

"Мы понимаем ситуацию в Грузии, она очень чувствительная накануне выборов. Мы чрезвычайно ценим дружбу с нашими грузинскими партнерами и рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя. Я глубоко уверен, что никакие заявления частного лица не могут разрушить отношения между нашими народами и отношения между нашими государствами. Позиция МИДа по этому вопросу максимально четкая и официально задекларирована: господин Михаил Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях о ситуации в Грузии не представляет позицию Украины", - подчеркнул Кулеба.

9 июля Саакашвили обнародовал видеообращение, в котором назвал грузинские власти нелегитимными.

Грузия возмущена подобными высказываниями, поскольку Саакашвили занимает официальную должность в украинской власти.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ.

Из-за этого назначения Грузия вызвала посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций, поскольку Саакашвили, как бывший Президент Грузии, заочно приговорен судом к 3 годам тюрьмы за злоупотребление властью.

Зеленский назвал решение Грузии ошибкой и вмешательством в дела Украины, поскольку Саакашвили является украинским гражданином и имеет право занимать должности в стране.