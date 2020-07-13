Доллар и евро в начале недели подорожали. Курс валют на 13 июля

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 10 июля на 7,46 коп. до 27,1523 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,88 коп. до 26,8697 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 4,79 коп. до 30,0781 UAH/EUR, курс продажи повысился на 8,76 коп. до 30,6648 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,8697 27,1523 30,0781 30,6648 3,35 3,91 Максимальный 27,0000 27,2500 30,4000 30,9000 3,74 5,00 Минимальный 26,7000 27,0600 29,6000 30,3000 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Кроме того, в пятницу, 10 июля, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 2 копеек в пятницу снизился на 7 копеек до 27,00 UAH/USD.