МОЗ исключил "Гидроксихлорохин" из протокола лечения COVID-19. На очереди еще два препарата

Министерство здравоохранения исключило препарата "Гидроксихлорохин", который проходил испытания ВООЗ, из протокола лечения тяжелых больных коронавирусной инфекцией, а также больных COVID-19 детей.

Об этом в ходе брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передают Українськi Новини.

"Будет исключен "Лопинавир", "Ритонавир", а также будет расширена возможность применения "Ремдисивира". Также исключен "Гидроксихлорохин" из протокола предоставления помощи пациентам с тяжелым течением COVID-19 и детям", - сказала она.

При этом "Гидроксихлорохин" смогут использовать при лечении пациентов средней степени тяжести из группы риска.

Обновленный протокол лечения коронавирусной инфекции будет обнародован в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения намерено внести противовоспалительный препарат "Дексаметазон" в протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) перестала производить "Гидроксихлорохин" для лечения коронавируса из-за отсутствия доказательств того, что препарат действительно помогает при коронавирусе.

Кабинет Министров внес препараты для лечения хронических ревматоидных заболеваний, в том числе гидроксихлорохин, в программу доступных лекарств.

Также правительство внесло гидроксихлорохин и лопинавир в перечень лекарственных средств для предотвращения коронавирусного заболевания, освобожденных от уплаты ввозной пошлины и НДС.