"Дарница" приостанавливает проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Фармацевтическая компания "Дарница" приостановила проект по производству гидроксихлорохина для лечения COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В заявлении подчеркивается, что ученые "Дарницы" внимательно следят за авторитетными медицинскими исследованиями, которые касаются эффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19. По состоянию на 26 мая на веб-сайте ClinicalTrial.gov было зарегистрировано 201 исследование применения гидроксихлорохина для лечения COVID-19, из которых 5 - завершены.

"Были опубликованы материалы клинических исследований, которые не подтвердили пользу от применения экспериментального лекарственного средства гидроксихлорохин у больных COVID-19. "Дарница" принимает во внимание мировую научную мысль, поскольку безопасность пациентов и научная целесообразность является безусловным приоритетом для компании. Поэтому компания приостановила проект по производству препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19", - говорится в заявлении.

Напомним, что "Дарница" начала проект по подготовке к производству препаратов из гидроксихлорохином в марте 2020 года, когда появились китайские протоколы лечения и публикации в авторитетных источниках об эффективности препарата для лечения COVID-19. Эти данные дали основания включить гидроксихлорохин в протоколы экспериментального лечения COVID-19 во многих странах мира, в частности в Украине, США и в европейских странах.

"В то же время "Дарница" получила многочисленные обращения от украинских врачей и пациентов с просьбой дать возможность использовать препарат для лечения коронавирусной инфекции, поскольку данная терапия рассматривалась медицинским сообществом как потенциально эффективная. Учитывая научные данные и обращения медицинского сообщества, "Дарница" начала проект по подготовке к производству препаратов из гидроксихлорохина исключительно для нужд медицинских учреждений в лечении COVID-19. При этом открытая продажа препарата не предусматривалась", - сообщила пресс-служба.

Компания также добавляет, что в случае необходимости "Дарница" готова к выпуску данного препарата для пациентов с ревматоидным артритом и системной красной волчанкой.

"Ученые "Дарницы" и в дальнейшем намерены следить за международными исследованиями по поиску эффективных и безопасных лекарственных средств для борьбы с вирусом SARS-CoV-2 и рассматривать возможность производства потенциально действенных препаратов", - сказано в заявлении.

Ранее "Дарница" переориентировала производственные мощности, чтобы увеличить выпуск жаропонижающего средства "Парацетамол" и противовирусного препарата "Иммустат", применяющихся для облегчения течения заболеваний, вызванных вирусными инфекциями.

Фармкомпания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля – кардиология, неврология и решения проблем боли.