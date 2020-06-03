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03 июня 2020, среда, 21:11 22
Мир 2020-06-03T21:30:01+03:00
Українські Новини
ВОЗ продолжит испытания препарата от малярии гидроксихлорохина как лекарство от коронавируса

ВОЗ продолжит испытания препарата от малярии гидроксихлорохина как лекарство от коронавируса

Елизавета Кесельман
ВОЗ, всемирная организация здравоохранения, вакцина от коронавируса, Тедрос Адханом Гебрейесус, лекарство от коронавируса, Гидроксихлорохин
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В то время, как Британия протестирует Ибупрофен, как лекарство от коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила тестирование лекарства от малярии (гидроксихлорохин) в качестве препарата от COVID-19. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает CNBC.

Отмечается, что ранее тесты приостановили из-за сообщений о росте смертности среди пациентов, которые принимали препарат.

Глава ВОЗ рассказал, что эксперты, основываясь на доступных данных о смертности, посчитали, что нет причин изменять протокол тестов.

"Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин",— заявил Гебрейсус. 

Ткаже президент США Дональд Трамп сообщил, что в прошлом месяце он ежедневно принимал гидроксихлорохин, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Врач Белого дома доктор Шон Конли опубликовал записку, в которой говорилось, что после обсуждения доказательств за и против гидроксихлорохина с Трампом они пришли к выводу, что "потенциальная выгода от лечения перевешивает относительные риски".

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предостерегло пациентов от приема хлорохина или гидроксихлорохина для лечения Covid-19 вне больницы или в условиях официального клинического испытания. Агентство сообщило, что стало известно о "серьезных проблемах с сердечным ритмом" у пациентов с вирусом, которых лечили препаратами.

Как сообщали Українські Новини, ранее российские СМИ сообщали, что Россия предложила ВОЗ 8 готовых вакцин от коронавируса. 

Кроме того, эксперты заявили, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины. 

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