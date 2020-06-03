ВОЗ продолжит испытания препарата от малярии гидроксихлорохина как лекарство от коронавируса

В то время, как Британия протестирует Ибупрофен, как лекарство от коронавируса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжила тестирование лекарства от малярии (гидроксихлорохин) в качестве препарата от COVID-19. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает CNBC.

Отмечается, что ранее тесты приостановили из-за сообщений о росте смертности среди пациентов, которые принимали препарат.

Глава ВОЗ рассказал, что эксперты, основываясь на доступных данных о смертности, посчитали, что нет причин изменять протокол тестов.

"Исполнительная группа получила данные рекомендации и одобрила продолжение всех видов лекарств в рамках тестов солидарности, включая гидроксихлорохин",— заявил Гебрейсус.

Ткаже президент США Дональд Трамп сообщил, что в прошлом месяце он ежедневно принимал гидроксихлорохин, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Врач Белого дома доктор Шон Конли опубликовал записку, в которой говорилось, что после обсуждения доказательств за и против гидроксихлорохина с Трампом они пришли к выводу, что "потенциальная выгода от лечения перевешивает относительные риски".

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предостерегло пациентов от приема хлорохина или гидроксихлорохина для лечения Covid-19 вне больницы или в условиях официального клинического испытания. Агентство сообщило, что стало известно о "серьезных проблемах с сердечным ритмом" у пациентов с вирусом, которых лечили препаратами.

Как сообщали Українські Новини, ранее российские СМИ сообщали, что Россия предложила ВОЗ 8 готовых вакцин от коронавируса.

Кроме того, эксперты заявили, что коронавирус может никогда не исчезнуть даже с появлением вакцины.