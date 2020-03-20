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20 марта 2020, пятница, 21:38 722
Кабмин 2020-03-20T21:39:27+02:00
Українські Новини
Лекарства для борьбы с коронавирусом освободили от пошлины на ввоз

Лекарства для борьбы с коронавирусом освободили от пошлины на ввоз

Таня Войтюк
Кабмин, Лекарства, Пошлины, Коронавирус, ввоз товаров, Препараты от коронавируса
Таблетки. Фото: 112.ua
Таблетки. Фото: 112.ua

В то время как в Украине подтвердили 29 случаев заражения Covid-19, Кабинет Министров освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.

"Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования", - написал он.

Он отметил, что в перечень входят средства, необходимые для предотвращения возникновения и распространения коронавируса, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Тем временем аптеки наживаются на всеобщей панике из-за пандемии и подделывают лекарства.

Сегодня, единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США. 

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