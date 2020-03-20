Лекарства для борьбы с коронавирусом освободили от пошлины на ввоз

В то время как в Украине подтвердили 29 случаев заражения Covid-19, Кабинет Министров освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственные средства для предотвращения коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в telegram, передают Українські Новини.

"Кабмин освободил от уплаты ввозной пошлины и НДС определенный перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования", - написал он.

Он отметил, что в перечень входят средства, необходимые для предотвращения возникновения и распространения коронавируса, а также для локализации и ликвидации вспышек этого заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Тем временем аптеки наживаются на всеобщей панике из-за пандемии и подделывают лекарства.

Сегодня, единственными препаратами, которые помогают при лечении симптомов коронавируса являются парацетамол и противомалярийный препарат, который одобрили в США.