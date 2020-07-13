Зеленский приехал на встречу с фракцией "Слуга народа"

Партия "Слуга народа" вечером в понедельник, 13 июля, собралась на заседание, в котором принимает участие президент Владимир Зеленский. В ходе заседания обсуждаются кандидатуры на должности вице-премьера по вопросам ОПК и главы АМКУ. Об этом сообщает заместитель председателя фракции Слуга народа Галина Янченко на странице в Facebook.

По ее словам, соответствующие назначения Рада может рассмотреть уже в ближайшую среду.

"На этой неделе Верховная Рада рассмотрит ряд кадровых вопросов. В частности, в среду парламент может рассмотреть назначение вице-премьера по вопросам ОПК. На эту должность рассматривается Олег Уруский. Его Президенту рекомендовал Владимир Горбулин", - написала Янченко.

Она также отметила, что в парламенте также может рассматриваться кандидат на должность главы АМКУ.

"На эту должность предлагают Ольгу Песчанскую, первый заместитель главы АМКУ (…) Прямо сейчас Президент представляет эти кандидатуры на заседании фракции Слуга народа", - добавила нардеп.

Как сообщали Українські Новини, Рада проведет дополнительное внеочередное заседание: повестка дня.

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