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13 июля 2020, понедельник, 20:00 1114
Верховная Рада и партии 2020-07-13T21:00:02+03:00
Українські Новини
Во вторник Рада проведет дополнительное внеочередное заседание: повестка дня

Во вторник Рада проведет дополнительное внеочередное заседание: повестка дня

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Коррупция, Внеочередное заседание, коррупция в госорганах
Верховная Рада в масках.
Верховная Рада в масках.

Верховная Рада, которая в понедельник рассматривала вопросы о местных выборах и вопросах сферы ЖКХ, проведет дополнительное внеочередное заседание во вторник, 14 июля.

Об этом говорится в сообщении на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Соответствующее распоряжение председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал в понедельник.

Заседание созывается в связи с требованием 150 народных депутатов.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва 14 июля 2020 сразу после завершения внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, созванного в соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 13 июля 2020 № 241, на котором рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах (№ 3133)", - сказано в нем.

Кроме того, распоряжением поручено руководителю аппарата Верховной Рады Вячеславу Штучному обеспечить подготовку и проведение этого внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано.

Как сообщали Українськi Новини, Рада намерена усилить ответственность водителей за совершение в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортного происшествия (ДТП) со смертельным исходом до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством сроком от 7 до 10 лет.

 

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