Безвиз в безопасности, здоровье граждан - в опасности, - глава МИД Кулеба

Европейский Союз не собирался блокировать соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Об этом в интервью "Сегодня" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Наш безвиз находится в абсолютной безопасности. Но здоровье граждан в условиях пандемии находится в абсолютной опасности. Поэтому не нужно воспринимать установленные ограничения как угрозу безвизу", - сказал Кулеба. По его словам, ограничения на въезд украинских граждан введены исключительно из соображений заботы о здоровье людей в период пандемии. Тем временем, Венгрия пускает приехавших из Украины только после 14-дневного карантина. Как сообщали Українськi Новини, с 3 июля Польша возобновила 14-дневный карантин для тех, кому разрешен въезд в страну из Украины. Хорватия ввела наличие теста на коронавирус или обязательную 14-дневную самоизоляцию для украинцев, которым разрешен въезд в страну в том числе с туристической целью. Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус или 14-дневную самоизоляцию. Также Словакия меняет порядок въезда иностранцев с территории Украины. Результаты теста не должны превышать 96 часов.