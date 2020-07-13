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13 июля 2020, понедельник, 20:09 101
Политика 2020-07-13T20:45:01+03:00
Українські Новини
Безвиз в безопасности, здоровье граждан - в опасности, - глава МИД Кулеба

Безвиз в безопасности, здоровье граждан - в опасности, - глава МИД Кулеба

Ольга Фандорина
Евросоюз, Безвизовый режим, Карантин, карантин в Европе
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

Европейский Союз не собирался блокировать соглашение о безвизовом режиме с Украиной. Об этом в интервью "Сегодня" сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Наш безвиз находится в абсолютной безопасности. Но здоровье граждан в условиях пандемии находится в абсолютной опасности. Поэтому не нужно воспринимать установленные ограничения как угрозу безвизу", - сказал Кулеба.

По его словам, ограничения на въезд украинских граждан введены исключительно из соображений заботы о здоровье людей в период пандемии.

Тем временем, Венгрия пускает приехавших из Украины только после 14-дневного карантина.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 июля Польша возобновила 14-дневный карантин для тех, кому разрешен въезд в страну из Украины.

Хорватия ввела наличие теста на коронавирус или обязательную 14-дневную самоизоляцию для украинцев, которым разрешен въезд в страну в том числе с туристической целью.

Хорватия будет требовать от украинцев тест на коронавирус или 14-дневную самоизоляцию.

Также Словакия меняет порядок въезда иностранцев с территории Украины. Результаты теста не должны превышать 96 часов. 

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