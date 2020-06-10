Чтобы въехать в Словакию, нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус: новые правила въезда

В то время, как с 10 июня Словакия отменяет карантин и открывает границы для туристов из 16 стран, также с сегодняшнего дня меняет правила въезда на территорию страны из Украины, для этого нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров по информации Пограничной полиции Словацкой Республики, передают Українські Новини.

С сегодняшнего дня с 08.00 утра (по киевскому времени) Словакия меняет порядок въезда иностранцев с территории Украины.

"Следовательно, на территорию Словацкой Республики позволяют пропуск лиц с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому было выдано справку от компетентного министерства, если на въезд они предъявят отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведен на одном из этих языков ", – отмечается на сайте Кабмина.

Результаты теста не должны превышать 96 часов. Кроме того, отменяется обязательная обсервация для этих лиц и соблюдение действий по мобильному приложению "Smart karanténa" ( "Умный карантин").

Также иностранцы, которые въехали в Словакию, должны соблюдать изоляцию в домашней среде и в течение 5 дней от приезда пройти лабораторный анализ на заболевания COVID-19.

Транзитный проезд через территорию Словакии разрешается с соблюдением условий:

Транзит граждан государств Евросоюза и их семей при возвращении в страну ЕС, гражданами которой они являются. Они должны проехать через территорию страны без остановки не более, чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимое дозаправки горючим.

Транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. При въезде в Словакию они должны предъявить отрицательный RT-PCR тест на заболевание COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках, или переведен одной из этих языков. Выдача результатов теста не должна превышать 96 часов. Такие лица должны проехать по территории Словацкой Республики без остановки не более, чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимое время на дозаправку топливом.

Сейчас на границе со Словакией функционируют пункты пропуска:

"Ужгород – Вишне Немецке" (для автомобильного сообщения);

"Малый Березный – Убля" (для автомобильного и пешеходного сообщения)

"Малые Селменцы – Вельке Слеменце" (для пешеходного сообщения).

Ранее Українські Новини сообщали, Турция откроет границы для украинских туристов с 1 июля.

Аэропорт "Киев" возобновит международное авиасообщение с 16 июня.