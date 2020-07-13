Венгрия пускает приехавших из Украины только после 14-дневного карантина

После заявления о намерении ввести ограничения для украинцев, Венгрия установила необходимость прохождения 14-дневного карантина для тех граждан, которым разрешен въезд в страну из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства от 12 июля, передают Українськi Новини.

"Правительство решило классифицировать страны по трем категориям - красные, желтые и зеленые - с точки зрения серьезности ситуации с коронавирусом, и соответственно ограничивает пересечение границ... Из европейских стран Албания, Босния и Герцеговина, Беларусь, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория и Украина как единственная соседняя страна попадают в красную категорию", - сказано в нем.

Как и ранее, из граждан Украины право въезда имеют исключительнородители или супруги граждан Венгрии.

Однако, согласно новым правилам, граждане Венгрии или их украинские родственники, которые прибывают из Украины, будут подлежать медицинскому обследованию и должны будут пройти двухнедельный карантин.

Вместо прохождения карантина можно предоставить два отрицательных теста на коронавирус, сделанных не позднее 5 дней до въезда на территорию Венгрии с интервалом в 48 часов.

Расходы на тестирование до 1 августа будет покрывать правительство Венгрии, а после 1 августа это будет обязательством въезжающих.

В исключительных случаях, заслуживающих особого рассмотрения, полиция может освободить от обязательного домашнего карантина.

"Гражданам стран, попадающих в красную категорию, не разрешается въезжать в Венгрию. Транзитные пассажирские и грузовые перевозки составляют исключение из этих правил, как и официальные поездки. В то же время, в этих случаях могут проводиться медицинские осмотры", - сказано в сообщении.

Венгрия будет пересматривать списки стран каждую среду, но если в какой-то из них ситуация резко ухудшится, то меры будут предприняты немедленно.

Как сообщали Українськi Новини, с 3 июля Польша возобновила 14-дневный карантин для тех, кому разрешен въезд в страну из Украины.

Хорватия ввела наличие теста на коронавирус или обязательную 14-дневную самоизоляцию для украинцев, которым разрешен въезд в страну в том числе с туристической целью.