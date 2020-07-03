Польша вернула обязательный карантин для прибывающих украинцев: кто освобождается

Несмотря на бесплатное тестирование на коронавирус для работников из Украины, Польша вернула обязательный карантин для авМВД Польши

Распоряжением главы МВД Польши добавлены категории лиц, которые не должны идти на самоизоляцию после пересечения границы.

Так, освобождаются от карантина ученики, студенты различных форм обучения, слушатели учреждений последипломного образования, аспиранты, которые имеют официальное подтверждение факта обучения в Польше. Не отбывать обсервацию также могут лица, проводящие научную или исследовательскую работу в Польше.

От прохождения 14-дневного карантина в Польше также освобождены: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резидентов других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Ранее сообщалось, что сезонные работники, которые решили приехать в Польшу из восточных стран, смогут сразу приступить к работе без 14-дневного карантина.

Однако не все могут попасть в Польшу даже с готовыми документами. Открытие единственного пешего перехода на украинско-польской границе "Шегини-Медика" во Львовской области вызвало ажиотаж и очереди.