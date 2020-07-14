Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 копеек до 26,9505 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,1258 1 доллар США 27,0883 1 швейцарский франк 28,7120 10 иен 2,5272 10 российских рублей 3,8260 1 евро 30,6870 Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 13 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 10 июля на 7,46 копеек до 27,1523 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 4,88 копеек до 26,8697 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 копеек в понедельник снизился на 10 копеек до 27,10 UAH\/USD. Также эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.