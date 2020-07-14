Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник

Официальная гривна во вторник понизилась на 13,78 копеек

Официальная гривна во вторник понизилась на 13,78 копеек

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 копеек до 26,9505 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,1258 1 доллар США 27,0883 1 швейцарский франк 28,7120 10 иен 2,5272 10 российских рублей 3,8260 1 евро 30,6870

Как сообщали Українські Новини, в понедельник, 13 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 10 июля на 7,46 копеек до 27,1523 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,88 копеек до 26,8697 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 копеек в понедельник снизился на 10 копеек до 27,10 UAH/USD.

Также эксперты рассказали, каким будет курс гривны после отставки Якова Смолия.