Гривна падает второй день подряд. Курс НБУ на 14 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH\/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар и евро в начале недели подорожали. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 34,1258 1 доллар США 27,0883 1 швейцарский франк 28,7120 10 иен 2,5272 10 российских рублей 3,8260 1 евро 30,6870 Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH\/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH\/USD после стремительного роста на прошлой неделе. Кроме того, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн\/долл.