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13 июля 2020, понедельник, 16:35 79
Финансы 2020-07-13T17:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна падает второй день подряд. Курс НБУ на 14 июля

Гривна падает второй день подряд. Курс НБУ на 14 июля

Елена Новикова
Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс валют на 14 июля
Курс валют на 14 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 июля, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD, в то время, как в обменных пунктах киевских банков доллар и евро в начале недели подорожали.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 34,1258
1 доллар США 27,0883
1 швейцарский франк 28,7120
10 иен 2,5272
10 российских рублей 3,8260
1 евро 30,6870

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 июля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 25,53 копеек до 27,0777 UAH/USD, курс покупки понизился на 12,48 копеек до 26,8209 UAH/USD после стремительного роста на прошлой неделе.

Кроме того, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл. 

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