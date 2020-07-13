подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июля 2020, понедельник, 19:29 49
Общество 2020-07-13T19:29:16+03:00
Українські Новини
Вспышку коронавируса зафиксировали в миграционной службе Одессы

Вспышку коронавируса зафиксировали в миграционной службе Одессы

Ольга Фандорина
Миграционная служба, Коронавирус, коронавирус в Украине, Вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Одессе у семерых сотрудников регионального главка Государственной миграционной службы обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в ведомстве.

Информация, подтверждающая диагноз, поступила 10-11 июля. Сейчас заболевшие на амбулаторном лечении. Как отметили в ОГА, пока неизвестно, каким образом произошло инфицирование специалистов. 

На сегодняшний день проводится эпидемиологическое расследование.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на утро 13 июля в Одесской области лабораторно подтверждены 2211 случаев COVID-19. Из них 520 человек- жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев заболевания, из них семь - у одесситов, 28 - у жителей районов области.

Как сообщали Українські Новини, в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали.

Ранее в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах.

Тем временем, каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина.

Больше новостей о: Миграционная служба Коронавирус коронавирус в Украине Вспышка коронавируса

Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
Вспышку коронавируса зафиксировали в миграционной службе Одессы 19:29
Аэропорт "Борисполь" согласовывает условия проведения тестов на коронавирус пассажирам на своей территории 19:05
В Евросоюзе раскритиковали Турцию из-за решения о преобразовании Собора Святой Софии в мечеть 19:00
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Экс-главе МИД Кожаре продлили арест 18:43
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание 21:16 Список
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok