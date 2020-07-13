Вспышку коронавируса зафиксировали в миграционной службе Одессы

В Одессе у семерых сотрудников регионального главка Государственной миграционной службы обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в ведомстве.

Информация, подтверждающая диагноз, поступила 10-11 июля. Сейчас заболевшие на амбулаторном лечении. Как отметили в ОГА, пока неизвестно, каким образом произошло инфицирование специалистов.

На сегодняшний день проводится эпидемиологическое расследование.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, по состоянию на утро 13 июля в Одесской области лабораторно подтверждены 2211 случаев COVID-19. Из них 520 человек- жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев заболевания, из них семь - у одесситов, 28 - у жителей районов области.

Как сообщали Українські Новини, в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали.

Ранее в Киевской области зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах.

Тем временем, каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина.