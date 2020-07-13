В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти

12 июля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 612 до 54 133, количество умерших от заболевания - на 15 человек до 1 398 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 9,7%, количество новых летальных случаев увеличилось на 36,4%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 13 июля в Украине зарегистрировано 54 133 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 398 летальных, 26 503 пациента выздоровело.

За сутки зафиксировано 612 новых случаев, выздоровело 385 человек, умерли 15 человек.

Таким образом, 12 июля показатель новых заболевших за сутки снова стал больше, чем выздоровевших - 612 против 385.

Количество новых случаев заболевания 12 июля составило 1,1% от общего количества заболевших на 11 июля.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 13 июля составило 26 232 человека, что на 0,8% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (7 107), в Киеве (6 238) и Черновицкой области (5 161).

В Ривненской области зафиксировано 4 697 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 3 988 случаев, в Волынской - 3 071, в Ивано-Франковской - 3 071, в Киевской - 3 068, в Харьковской - 2 677, в Тернопольской - 2 260, в Одесской - 2 208, в Винницкой - 2 122, в Житомирской - 1 542, в Днепропетровской - 1 144 случая.

908 случаев выявлено в Хмельницкой области, 759 случаев - в Донецкой, 754 случаев - в Черкасской, 674 случай - в Кировоградской, 622 случая - в Запорожской, 608 случаев - в Черниговской, 482 случая - в Николаевской, 341 случай - в Сумской, 334 случая - в Полтавской, 204 случая - в Херсонской и 93 случая - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали.

Тем временем каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина.