Экс-главе МИД Кожаре продлили арест

Шевченковский районный суд Киева продлил на 60 дней арест бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области, с возможностью внесения залога в сумме 14,083 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Продлили удержание под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога 14 млн гривен", - сказал представитель пресс-службы.

Решение было принято судом в понедельник.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Позже Марина Козерод созналась в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.

Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару по подозрению в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

В пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина.