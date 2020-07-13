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13 июля 2020, понедельник, 18:43 108
Судебная власть 2020-07-13T18:43:43+03:00
Українські Новини
Экс-главе МИД Кожаре продлили арест

Экс-главе МИД Кожаре продлили арест

Ольга Фандорина
Арест, Кожара, Леонид Кожара, Удержание под стражей
Леонид Кожара. Фото: Апостроф
Леонид Кожара. Фото: Апостроф

Шевченковский районный суд Киева продлил на 60 дней арест бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области, с возможностью внесения залога в сумме 14,083 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Продлили удержание под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога 14 млн гривен", - сказал представитель пресс-службы.

Решение было принято судом в понедельник.

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта полиция задержала Кожару по подозрению в убийстве Старицкого и сообщила о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Позже Марина Козерод созналась в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого.

Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару по подозрению в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

В пятницу, 21 февраля, под Киевом в селе Чайки произошел трагический инцидент. По предварительной информации, в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары покончил с собой мужчина.

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