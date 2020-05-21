За экс-министра Кожару внесли залог в 14 млн гривен, и он вышел из СИЗО

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, подозреваемый в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 14,083 млн гривен.

Об этом дочь Старицкого Катерина написала в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Кожара внес залог и вышел на свободу", - написала она.

Других подробностей она не сообщила.

Как сообщали Українськi Новини, 10 апреля полиция Киевской области сообщила жене Кожары Марине Козерод о подозрении в даче заведомо ложных показаний.

Позже Марина Козерод созналась в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

Полиция задержала бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару по подозрению в убийстве генерального директора Atlantic Group Сергея Старицкого в Чайках Киевской области.

27 марта Шевченковский районный суд арестовал Кожару по подозрению в убийстве Старицкого с возможностью внесения залога в сумме 14,083 млн гривен.