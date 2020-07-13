Ексглаві МЗС Кожарі продовжили арешт

Шевченківський районний суд Києва продовжив на 60 днів арешт колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, якого підозрюють у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області, з можливістю внесення застави в сумі 14,083 млн гривень. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Офісу генпрокурора. "Продовжили утримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави 14 млн гривень", — сказав представник прес-служби. Рішення було прийнято судом в понеділок. Як повідомляли Українські Новини, 25 березня поліція затримала Кожару за підозрою у вбивстві Старицького і повідомила про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Пізніше Марина Козерод зізналася у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького. Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області. У п'ятницю, 21 лютого, під Києвом в селі Чайки стався трагічний інцидент. За попередньою інформацією, у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари покінчив з собою чоловік.