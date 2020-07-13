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13 липня 2020, понеділок, 18:43 7
Судова влада 2020-07-13T20:00:03+03:00
Українські Новини
Ексглаві МЗС Кожарі продовжили арешт

Ексглаві МЗС Кожарі продовжили арешт

Ольга Фандорина
Арешт, продовження арешту, Леонід Кожара
Леонід Кожара. Фото: Апостроф
Леонід Кожара. Фото: Апостроф

Шевченківський районний суд Києва продовжив на 60 днів арешт колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, якого підозрюють у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області, з можливістю внесення застави в сумі 14,083 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

"Продовжили утримання під вартою на 60 днів з альтернативою внесення застави 14 млн гривень", — сказав представник прес-служби.

Рішення було прийнято судом в понеділок.

Як повідомляли Українські Новини, 25 березня поліція затримала Кожару за підозрою у вбивстві Старицького і повідомила про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Пізніше Марина Козерод зізналася у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького.

Поліція затримала колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького в Чайках Київської області.

У п'ятницю, 21 лютого, під Києвом в селі Чайки стався трагічний інцидент. За попередньою інформацією, у будинку екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожари покінчив з собою чоловік.

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