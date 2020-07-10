Курс гривны на межбанке в пятницу. Нацвалюта просела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 7 коп. до 27,00 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,93-26,95 UAH/USD, затем котировки выросли до 26,95-26,97 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,99-27,02 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,73% с 23,74 UAH/USD до 27,00 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 10 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июля на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс покупки повысился на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.