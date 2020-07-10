Курс гривны на межбанке в пятницу. Нацвалюта просела

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 2 коп. в пятницу снизился на 7 коп. до 27,00 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,93-26,95 UAH\/USD, затем котировки выросли до 26,95-26,97 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,99-27,02 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 13,73% с 23,74 UAH\/USD до 27,00 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13 июля, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH\/USD. Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 10 июля, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 9 июля на 0,19 коп. до 27,0797 UAH\/USD, курс покупки повысился на 0,56 коп. до 26,8166 UAH\/USD.