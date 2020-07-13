С сегодняшнего дня Армения продлила чрезвычайное положение на месяц

В то время, как Италия планирует продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса, власти Армении утвердили решение о продлении режима ЧП еще на месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsAm.

Как сообщается, с понедельника (13 июля), режим чрезвычайного положения вступит в силу с 17:00, и продлится до 12 августа 17:00.

Отмечается также, что в Армении по состоянию за сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.

В целом на утро 13 июля в стране зарегистрировано 32 151 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 11 530 пациентов. Выздоровели 19 865 человек (232 за последние сутки), умерли 573 пациента (8 за последние сутки).

Как сообщали Українські Новини, несмотря на протесты в Сербии, в столице страны Белграде власти усилили карантин.

Кроме того, Болгария возвращает карантин: закрываются ночные клубы, а также спортивные мероприятия с участием зрителей.

Также во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников.