подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • С сегодняшнего дня Армения продлила чрезвычайное положение на месяц
13 июля 2020, понедельник, 17:02 196
Мир 2020-07-13T17:02:26+03:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня Армения продлила чрезвычайное положение на месяц

С сегодняшнего дня Армения продлила чрезвычайное положение на месяц

Елизавета Кесельман
Мир, Армения, Карантин, Чрезвычайное положение, Коронавирус в Армении
Армения. Фото: YouTube
Армения. Фото: YouTube

В то время, как Италия планирует продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса, власти Армении утвердили решение о продлении режима ЧП еще на месяц из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsAm.

Как сообщается, с понедельника (13 июля), режим чрезвычайного положения вступит в силу с 17:00, и продлится до 12 августа 17:00. 

Отмечается также, что в Армении по состоянию за сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом.

В целом на утро 13 июля в стране зарегистрировано 32 151 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 11 530 пациентов. Выздоровели 19 865 человек (232 за последние сутки), умерли 573 пациента (8 за последние сутки).

Как сообщали Українські Новини, несмотря на протесты в Сербии, в столице страны Белграде власти усилили карантин. 

Кроме того, Болгария возвращает карантин: закрываются ночные клубы, а также спортивные мероприятия с участием зрителей. 

Также во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников. 

Больше новостей о: Мир Армения Карантин Чрезвычайное положение Коронавирус в Армении

Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
С сегодняшнего дня Армения продлила чрезвычайное положение на месяц 17:02
Рада намерена отменить обязательное посещение безработных центров занятости во время карантина 16:59
Ошибочных штрафов за превышение скорости полиция не фиксировала 16:54
Америка предупредила своих граждан о риске быть задержанными и депортированными из Китая 16:37
Гривна падает второй день подряд. Курс НБУ на 14 июля 16:35
больше новостей
Супрун рассказала о пользе кукурузы и предостерегла от переедания злака 18:29
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание 21:16 Список
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok