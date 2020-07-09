Несмотря на протесты, Белград усиливает карантин

Несмотря на то, что в Белграде проходят митинги из-за гнева жителей на решение властей ввести усиленные карантинные меры, правительство объявило об усилении карантина для Белграда. об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает сербский телеканал РТС.

Так, парламент ввел три новые ограничительные меры.

Первая мера - запрет на проведение публичных собраний более 10 человек в помещении и на улице. Вторая мера - ограничение количества людей в помещении. Каждое учреждение должно будет четко указать, сколько человек может находиться внутри. На человека положено четыре квадратных метра территории. Третья мера - ограничить рабочее время помещений с 9 часов вечера до 6 часов утра. Для открытых площадок и садов рабочее время остается с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Премьер-министр заявила, что президент Александар Вучич был прав, когда попросил ввести комендантский час и что он даст 100-процентный результат.

Однако она отметила, что для этого необходимо введение чрезвычайного положения, тогда как в Белграде на данный момент объявлена чрезвычайная ситуация.

Как сообщали Українські Новини, Сербия ввела чрезвычайную ситуацию в Белграде 3 июля.

Тем временем, во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников.