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09 июля 2020, четверг, 17:31 339
Мир 2020-07-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Несмотря на протесты, Белград усиливает карантин

Несмотря на протесты, Белград усиливает карантин

Елизавета Кесельман
Сербия, Белград, усиление карантина, коронавирус в Сербии, введение карантина, Коронавирус в Блграде
Белград, Сербия. Фото: pixabay
Белград, Сербия. Фото: pixabay

Несмотря на то, что в Белграде проходят митинги из-за гнева жителей на решение властей ввести усиленные карантинные меры, правительство объявило об усилении карантина для Белграда. об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, передает сербский телеканал РТС.

Так, парламент ввел три новые ограничительные меры.

  1. Первая мера - запрет на проведение публичных собраний более 10 человек в помещении и на улице.
  2. Вторая мера - ограничение количества людей в помещении. Каждое учреждение должно будет четко указать, сколько человек может находиться внутри. На человека положено четыре квадратных метра территории.
  3. Третья мера - ограничить рабочее время помещений с 9 часов вечера до 6 часов утра. Для открытых площадок и садов рабочее время остается с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Премьер-министр заявила, что президент Александар Вучич был прав, когда попросил ввести комендантский час и что он даст 100-процентный результат.

Однако она отметила, что для этого необходимо введение чрезвычайного положения, тогда как в Белграде на данный момент объявлена чрезвычайная ситуация.

Как сообщали Українські Новини, Сербия ввела чрезвычайную ситуацию в Белграде 3 июля. 

Тем временем, во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников. 

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