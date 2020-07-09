Во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников

После того, как в Сербии пытались штурмовать парламент из-за внедряемого карантина, во Франции, в среду, 8 июля, прошли митинги из-за того, что власти планируют сделать массовые сокращения штатов сотрудников из-за условий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает RFI.

Как отмечается, французское министерство труда сообщило, что фирмы заявили о намерении сократить в целом 27 тысяч сотрудников.

Несколько тысяч человек протестовали в Тулузе против плана авиакосмического концерна Airbus сократить до лета следующего года 15 000 рабочих мест, в том числе 5000 - во Франции. На заводах концерна в Тулузе под угрозой 3500 рабочих мест.

В бретонском городе Морли, где расположена наземная техническая служба авиакомпании Hop!, бюджетного филиала Air France, в акции приняли участие сотни работников. Air France объявила о плане сокращений 7500 сотрудников в течение двух лет.

В Париже акция протеста объединила работников телекоммуникационной фирмы Nokia и фармацевтического гиганта Sanofi.

Кроме того, сообщаетмя, что на своих предприятиях во Франции Nokia намерена сократить 1200 рабочих мест. Sanofi объявила о ликвидации 1700 рабочих мест в Европе. Во Франции план касается тысячи сотрудников компании.

Как сообщали Українські Новини, половину сотрудников аэропорта "Киев" уволят из-за кризиса.

Также МАУ сократила 900 сотрудников в период карантина.