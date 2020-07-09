подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников
09 июля 2020, четверг, 17:02 110
Европа 2020-07-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
Во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников

Во Франции тысячи людей вышли на протесты из-за массового сокращения сотрудников

Елизавета Кесельман
Франция, Кризис, Европа, Увольнение, Сокращение работников
Франция. Фото: pixabay
Франция. Фото: pixabay

После того, как в Сербии пытались штурмовать парламент из-за внедряемого карантина, во Франции, в среду, 8 июля, прошли митинги из-за того, что власти планируют сделать массовые сокращения штатов сотрудников из-за условий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает RFI.

Как отмечается, французское министерство труда сообщило, что фирмы заявили о намерении сократить в целом 27 тысяч сотрудников.

Несколько тысяч человек протестовали в Тулузе против плана авиакосмического концерна Airbus сократить до лета следующего года 15 000 рабочих мест, в том числе 5000 - во Франции. На заводах концерна в Тулузе под угрозой 3500 рабочих мест.

В бретонском городе Морли, где расположена наземная техническая служба авиакомпании Hop!, бюджетного филиала Air France, в акции приняли участие сотни работников. Air France объявила о плане сокращений 7500 сотрудников в течение двух лет.

В Париже акция протеста объединила работников телекоммуникационной фирмы Nokia и фармацевтического гиганта Sanofi.

Кроме того, сообщаетмя, что на своих предприятиях во Франции Nokia намерена сократить 1200 рабочих мест. Sanofi объявила о ликвидации 1700 рабочих мест в Европе. Во Франции план касается тысячи сотрудников компании.

Как сообщали Українські Новини, половину сотрудников аэропорта "Киев" уволят из-за кризиса. 

Также МАУ сократила 900 сотрудников в период карантина. 

Больше новостей о: Франция Кризис Европа Увольнение Сокращение работников

Иран передал во Францию "черные ящики" сбитого сам...
Германия заняла пост председателя Совета ЕС...
Грузия открывает границы для пяти стран Евросоюза...
Рада уволила председателя АМКУ Терентьева...
"Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку", - Порошенко Путину через два месяца после Дебальцево
В Киевской области уменьшается количество новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего
Новости
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на "Подольский экспресс" 18:18
Фейк и месть Кремля. У Порошенко отреагировали на запись разговора якобы с Путиным 18:13
Все 4 дела "VAB Банка" попали к одним и тем же судьям ВАКС. Таких совпадений не бывает, – Бахматюк 18:11
Эстония запретила компании Wizz Air совершать полеты из Таллина в Украину 18:00
Госстат обнародовал статистику смертности в Украине за четыре месяца 18:00
больше новостей
С сегодняшнего дня "Укрзализныця" возобновила курсирование еще 6 пригородных поездов 14:37
"Укрзализныця" возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов 22:47
Зеленский продал недвижимость на 13,5 млн гривен 11:29
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Самые высокие шансы на главу НБУ - у Сергея Круглика, - Кухар 06:10
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября 08:48 Документ
больше новостей
В Раде предлагают штрафовать казино на 85 тыс., если там не будут идентифицировать игроков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok