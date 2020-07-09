Болгария возвращает карантин: закрываются ночные клубы, а также спортивные мероприятия с участием зрителей

Болгария, которая снова начала постепенное внедрение карантинных мер, ужесточает его еще больше. Так, в стране снова закрывают ночные клубы, а также запрещают зрителям присутствовать на спортивных мероприятиях. Об этом заявил министр здравоохранения Кирилл Ананьев, сообщает Reuters.

Кроме того, отмечается, что Болгария ограничит участие в общественных собраниях 30 лицами.

В стране зарегистрировано 4342 случая коронавируса и 259 смертей. Количество новых случаев начало расти через несколько недель после того, как Болгария отменила большинство ограничительных мер.

"Мы считаем, что этих мер будет достаточно, чтобы остановить тенденцию роста. Увеличение числа случаев связано со школьными выпускными и массовыми собраниями людей в одном месте", - сказал Ананьев журналистам.

После того, как в начале июня зрителей допустили на футбольные матчи, стало известно о многочисленных нарушениях правил социальной дистанции.

Ночным клубам и дискотекам позволят работать на свежем воздухе, но при заполненности в 50% и обязательном социальном дистанцировании.

Свадьбы, школьные выпускные и другие общественные собрания смогут происходить с участием не более 30 человек как в помещении, так и на улице.

Как сообщали Українські Новини, ранее Болгария заявляла об открытии границ для 29 стран с 1 июня.