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13 июля 2020, понедельник, 16:54 173
Политика 2020-07-13T17:00:01+03:00
Українські Новини
Ошибочных штрафов за превышение скорости полиция не фиксировала

Ошибочных штрафов за превышение скорости полиция не фиксировала

Ольга Фандорина
Штрафы, Видеофиксация, Превышение скорости, полицейские штрафы
Штрафы. ПДД. Фото: 1gai.ua
Штрафы. ПДД. Фото: 1gai.ua

Пока за месяц работы видеокамер уровень нарушений ПДД снизился в четыре раза, полиция не фиксировала выписывание ошибочных штрафов за превышения скорости движения, установленные с помощью автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом Українським Новинам сообщили в Патрульной полиции.

"У нас нет такой информации (об ошибочных штрафах)", - сказали в ведомстве.

Патрульная полиция подчеркивает, что все факты нарушений скоростного режима тщательно проверяются и изучаются инспекторами.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел запустило систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения 1 июня.

Ранее видеокамеры зафиксировали гонки на дорогах, водители проехали со скоростью более 200 км/час

Видеокамеры зафиксировали гонки на дорогах: водители проехали со скоростью более 200 км/час.

Ранее Українські Новини также сообщали, водители нашли способ, как обойти автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения.

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