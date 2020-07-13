Ошибочных штрафов за превышение скорости полиция не фиксировала

Пока за месяц работы видеокамер уровень нарушений ПДД снизился в четыре раза, полиция не фиксировала выписывание ошибочных штрафов за превышения скорости движения, установленные с помощью автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом Українським Новинам сообщили в Патрульной полиции. "У нас нет такой информации (об ошибочных штрафах)", - сказали в ведомстве. Патрульная полиция подчеркивает, что все факты нарушений скоростного режима тщательно проверяются и изучаются инспекторами. Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел запустило систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения 1 июня. Ранее видеокамеры зафиксировали гонки на дорогах, водители проехали со скоростью более 200 км\/час. Видеокамеры зафиксировали гонки на дорогах: водители проехали со скоростью более 200 км\/час. Ранее Українські Новини также сообщали, водители нашли способ, как обойти автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения.