За месяц работы видеокамер уровень нарушений ПДД снизился в четыре раза, — МВД

Количество зафиксированных фактов превышения скорости водителями транспортных средств 30 июня по сравнению с 1 июня снизилось с 57 880 случаев до 13 325, или более чем в 4 раза.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В частности, количество зафиксированных фактов превышения скорости за 30 июня снизилось по сравнению с первым днем работы системы с 57 880 случаев до 13 325, или более чем в 4 раза", - написал он.

Геращенко отметил что за 30 дней работы системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения вынесено 398 410 постановлений об административных правонарушениях, из них уже оплачено 219 040 штрафов за превышение скорости.

Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступило 31 908 746 гривен.

Часть этих средств пойдет на оплату услуг по доставке уведомлений акционерным обществом "Укрпочта" и на оплату печати постановлений о правонарушении государственным полиграфическим комбинатом "Украина".

Оставшиеся средства будут зачислены в бюджет и будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения.

Документы по тем лицам, кто не заплатит штраф в течении 30 дней с момента уведомления, будут переданы в Государственную исполнительную службу для взыскания средств в установленном законом порядке.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство внутренних дел запустило систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения 1 июня.



Ранее видеокамеры зафиксировали гонки на дорогах, водители проехали со скоростью более 200 км/час.