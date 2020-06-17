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17 июня 2020, среда, 11:46 1736
Общество 2020-06-17T13:00:03+03:00
Українські Новини
Видеокамеры зафиксировали гонки на дорогах: водители проехали со скоростью более 200 км/час

Видеокамеры зафиксировали гонки на дорогах: водители проехали со скоростью более 200 км/час

Ирина Николенко
Видеофиксация, Фотофиксация, Патрульная полиция, нарушение ПДД
Антирекорды по скорости. Фото: pixabay
Антирекорды по скорости. Фото: pixabay

Камеры автоматической фиксации продолжают устанавливать антирекорды по скорости, 15 июня 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Среди нарушителей скоростного режима, максимальная скорость была в двух автомобилей Range Rover, в которых совпали даже первые символы школа – AX110 ***.

"Первый автомобиль двигался со скоростью 204 км/ч., скорость другого была – 206 км/ч. Камеры зафиксировали этих нарушителей на трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский с разницей в 2 секунды", – говорится в сообщении. Разрешенная скорость на указанном участке – 110 км / ч.

Кроме того, автомобиль Mercedes-Benz C220 с номерным знаком СВ985 *** больше всего нарушал скорость – 8 раз за один день.

Ранее Українські Новини сообщали, водители нашли способ, как обойти автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения.

С 1 июня в Киеве и области запустили систему автоматической фиксации нарушений скоростного режима на дорогах.

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