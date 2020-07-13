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13 июля 2020, понедельник, 15:30 1972
Медицина 2020-07-13T15:45:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Умер один человек

В Киевской области увеличилось количество новых случаев коронавируса. Умер один человек

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 12 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 42 человека до 3 068, а умерших - на 1 человека до 58.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"Официально подтверждено 3 068 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у 257 детей и у 530 медицинских работников. За сутки подтверждено 42 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 7 до 17 лет и у 38 взрослых... Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 58 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило одно сообщение о летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (мужчина, 54 года, г. Белая Церковь)", - сказано в нем.

За сутки из больниц было выписано 18 человек, включая 1 ребенка.

За весь период эпидемии выздоровели 1 840 человек, в том числе 160 детей в возрасте от 6 месяцев до 17 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве заболеваемость коронавирусом продолжает падать.

Также в Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, но смертность начала расти.

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