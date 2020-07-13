В Киеве заболеваемость коронавирусом продолжает падать

Количество заболевших коронавирусом в Киеве 12 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 56 человек до 6 238.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась еще на 56 человек. Среди них - 4 медиков. На сегодня в столице уже 6 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Заболела 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет и девочка, которой 12 лет.

Также заболел 31 мужчина от 19 до 80 лет и трое мальчиков - от 4 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов, другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 51 человек.

Всего коронавирус преодолели 2 109 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13, В Шевченковском - 11, в Днепровском районе - 7 случаев.

Также Кличко отметил, что если проанализировать статистику, в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных.

"Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, в выходные дни не работают", - сказал Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня.

Тем временем общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали.