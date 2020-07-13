Взрыв на Позняках: Киев выделил пострадавшим до 100 тыс. гривен помощи

Власти Киева выделили от 50 до 100 тыс. гривен помощи пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Уже выделили от 50 до 100 тыс. гривен помощи пострадавшим от разрушения дома на Позняках", - сказал он.

По его словам, эти средства нужны людям, в том числе, для восстановления документов.

Также он сообщил, что Киевсовет выделил еще 20 млн гривен для помощи пострадавшим.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июля Кличко заявил, что Киев намерен выделить 50-100 тыс. гривен помощи пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе до 2 июля.

Также Владимир Зеленский передал ключи от 12 новых квартир пострадавшим от взрыва многоэтажке на Позняках.

Ранее Киевский совет выделил 20 млн гривен пострадавшим от взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе, во время которого погибли 5 человек,Киевский совет выделил 20 млн гривен пострадавшим от взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе, во время которого погибли 5 человек.