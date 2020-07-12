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12 июля 2020, воскресенье, 16:55 782
Внешняя политика 2020-07-12T16:56:02+03:00
Українські Новини
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины

Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины

Надежда Комендантова
Евросоюз, Запрет въезда, Въезд, Запрет на въезд
Выезд украинцев за границу. Фото: УП
Выезд украинцев за границу. Фото: УП

В то время, как транзит в Венгрию из Украины возможен только через два пункта пропуска, из-за вспышек коронавируса в соседних странах венгерские власти вводит жесткие ограничения на границах с 15 июля. Гражданам Украины, которая попала в "красный список", во въезде в Венгрию будет отказано.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на заявление руководителя администрации премьер-министра страны Гергеля Гуляша.

Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два отрицательные тесты, сделанные в последние 5 дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, которые прибывают в Венгрию из "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Поскольку венгерское правительство внесло Украину в "красный" список, то украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию.

Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья буду проверять.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы подробно описывали правила пересечения границы Украины с соседними странами: Венгрией, Польшей, Словакией, Молдовой, Румынией, Беларусью и Россией. Также министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.

Ранее ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.

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