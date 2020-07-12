Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины

В то время, как транзит в Венгрию из Украины возможен только через два пункта пропуска, из-за вспышек коронавируса в соседних странах венгерские власти вводит жесткие ограничения на границах с 15 июля. Гражданам Украины, которая попала в "красный список", во въезде в Венгрию будет отказано.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на заявление руководителя администрации премьер-министра страны Гергеля Гуляша.

Так, Венгрия вводит обязательную проверку на границах состояния здоровья своих граждан, которые возвращаются из стран "желтой" и "красной" зон. Этим гражданам, всем без исключения, придется проходить двухнедельную самоизоляцию. Карантина можно избежать, имея два отрицательные тесты, сделанные в последние 5 дней.

Обязательная самоизоляция также распространяется на иностранцев, которые прибывают в Венгрию из "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут. Поскольку венгерское правительство внесло Украину в "красный" список, то украинцы теперь не смогут попасть в Венгрию.

Однако, ограничения не распространяются на иностранцев, пересекающих Венгрию транзитом, а также работников транспортной отрасли и представителей бизнеса, которые едут в командировку, но их состояние здоровья буду проверять.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мы подробно описывали правила пересечения границы Украины с соседними странами: Венгрией, Польшей, Словакией, Молдовой, Румынией, Беларусью и Россией. Также министерство инфраструктуры разработало интерактивную карту, по которой можно отслеживать актуальную информацию о режиме пересечения границ с соседними странами.

Ранее ЕС решил не открывать границы для украинцев с 1 июля.