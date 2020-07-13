Угорщина пускає людей, які приїхали з України, тільки після 14-денного карантину

Після заяви про намір ввести обмеження для українців, Угорщина встановила необхідність проходження 14-денного карантину для тих громадян, яким дозволено в'їзд в країну з України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті угорського уряду від 12 липня, передають Українські Новини.

"Уряд вирішив класифікувати країни за трьома категоріями - червоні, жовті і зелені - з точки зору серйозності ситуації з коронавірусом, і відповідно обмежує перетин кордонів... З європейських країн Албанія, Боснія і Герцеговина, Білорусь, Косово, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія та Україна як єдина сусідня країна потрапляють до червоної категорію", - сказано в ньому.

Як і раніше, з громадян України право в'їзду мають виключно батьки або подружжя громадян Угорщини.

Однак, згідно з новими правилами, громадяни Угорщини чи їх українські родичі, які прибувають з України, будуть підлягати медичному обстеженню і повинні будуть пройти двотижневий карантин.

Замість проходження карантину можна надати два негативних тести на коронавірус, зроблених не пізніше ніж 5 днів до в'їзду на територію Угорщини з інтервалом у 48 годин.

Витрати на тестування до 1 серпня буде покривати уряд Угорщини, а після 1 серпня це буде зобов'язанням людей, які в'їжджають.

У виняткових випадках, які заслуговують особливого розгляду, поліція може звільнити від обов'язкового домашнього карантину.

"Громадянам країн, які потрапляють до червоної категорії, не дозволяється в'їжджати в Угорщину. Транзитні пасажирські та вантажні перевезення становлять виняток з цих правил, як і офіційні поїздки. Водночас, в цих випадках можуть проводитися медичні огляди", - сказано в повідомленні.

Угорщина буде переглядати списки країн щосереди, але якщо в якійсь із них ситуація різко погіршиться, то заходи будуть вжиті негайно.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 липня Польща відновила 14-денний карантин для тих, кому дозволено в'їзд в країну з України.

Хорватія ввела наявність тесту на коронавірус або обов'язкову 14-денну самоізоляцію для українців, яким дозволено в'їзд в країну у тому числі з туристичною метою.