Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина

По состоянию на 13 июля 7 областей не соответствуют обновленным критериям для смягчения карантина, которые начали действовать с 22 июня.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Критерию заполненности коек в больницах, принимающих больных коронавирусной инфекцией (определен как не более 50%), не соответствует Закарпатская область (59,64%).

Показателю охвата тестированием (не менее 24 на 100 тыс. населения) не соответствуют Донецкая (21,75) и Черниговская (18,16) области.

Показателю доли позитивных результатов теста методом полимеразной цепной реакции (не более 11%) не соответствуют Волынская (19,46%), Закарпатская (15,88%), Ривненская (12,53%), Харьковская (11,10%) области.

Критерию динамики заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей (не более 10%) не соответствует Винницкая область (35,06%).

В Киеве заполненность составляет 34,57%, количество тестирований на 100 тыс. населения - 115,91, доля позитивных ПЦР-тестов - 4,02%, динамика составляет -25,52%.

Как сообщали Українськi Новини, в общежитии киевского вуза вспышка коронавируса: инфицированные иностранцы сбежали.

Тем временем каждое четвертое заведение Киева нарушает правила карантина.